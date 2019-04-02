كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إصابة العشرات بانفجار للغاز في جنازة صينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 66 شخصا على الأقل بانفجار للغاز خلال تشييع جنائزي في قرية كانسيوان في مقاطعة خابي بالصين.

ونشر موقع "نيوز بكين" شريط فيديو عن الحادث، وذكر أن أسطوانة الغاز التي كانت تستخدم في طهي وجبة الوداع التقليدية بعد الدفن انفجرت خلال المراسم.

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وتسبب الانفجار باندلاع حريق، بث الذعر في نفوس المشيعين الذين تدافعوا، وأصيب كثيرون منهم دوسا تحت الأقدام.

وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 4 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم قواعد الأمن والسلامة في استخدام الغاز، وأضافت أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى.