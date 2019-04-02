لافروف: منظمة حظر الكيميائي تعيش انقساما وموسكو مهتمة في تجاوز ذلك

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الدوري المصري إنبي - x

17:00 - الانتاج الحربي الإسماعيلي - x

17:00 - المقاولون العرب الاتحاد السكندري - x

19:30 - الأهلي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون - x

20:45 - مانشستر يونايتد واتفورد - x

20:45 - فولهام Advertisements كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية التعاون - x

18:00 - الوحدة الدوري الإيطالي ميلان - x

19:00 - أودينيزي كالياري - x

21:00 - يوفنتوس الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد - x

19:30 - جيرونا فياريال - x

21:30 - برشلونة

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