كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحتج على خطط بروناي لتطبيق قوانين إسلامية في مكافحة المثلية الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجت وزارة الخارجية الألمانية، على خطط بروناي لتطبيق القوانين الجنائية الإسلامية التي تعاقب على ممارسة الجنس مع المثليين جنسيًا من خلال رجم الجناة حتى الموت.

وفي بيان صادر، اليوم الثلاثاء، قالت الوزارة، إن الدبلوماسيين الألمان أعربوا عن قلقهم إزاء فرض عقوبات الشريعة وناشدوا سفير بروناي يوم الاثنين: "الالتزام بالتعهد بحقوق الإنسان الدولية الحالية".

والتغيير القانوني في النظام الملكي الغني بالنفط "بروناي"، والذي يشمل أيضًا بتر الأطراف، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، والعقوبات بأنها "وحشية".