كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اصطدام حافلة بشجرة في ألمانيا وإصابة 20 طالبًا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أًصيب 20 طفلاً في حادث اصطدام حافلة بشجرة، إثنان منهم في حالة خطيرة، حسبما ذكر موقع waz.de.

واصطدمت حافلة عامة تحمل 28 راكبًا تتراوح أعمارهم بين 12 و 57 عامًا بشجرة، صباح اليوم الثلاثاء، في ليشتيناو.

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ووفق "waz.de"، وقع الحادث قبل الساعة السابعة بوقت قصير، عندما خرجت الحافلة التي كانت تسير على طريق ريفي بين إجينهوسين وجروندستييىهييم عن الطريق لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وقد أًصيبت السيارة بأضرار بالغة، بصرف النظر عن تأثير التصادم، وقت الحادث، كان 28 راكبًا على متن الحافلة العامة على طريق المقاطعة بالقرب من بادربورن، بما في ذلك العديد من الأطفال في طريقهم إلى مدرسة بادربورن.

وعقب الحادث، طوقت الشرطة الطريق. ووصلت سيارات الإسعاف على الفور إلى المكان، وتم طلب طائرتي إنقاذ هليكوبتر.