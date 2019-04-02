كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثانى امرأة تتهم "جو بايدن" بلمسها بطريقة غير لائقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت امرأة من كونيتيكت إن جو بايدن لمسها بطريقة غير لائقة وفرك أنفه معها في حملة لجمع التبرعات السياسية عام 2009، لتصبح ثاني امرأة تتهم نائب الرئيس السابق بالاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، خلال 3 أيام، حيث يفكر في خوض الانتخابات في البيت الأبيض.

وقالت إيمي لابوس، 43 سنة، لصحيفة هارتفورد كورانت، يوم الاثنين عن لقاءها مع بايدن في جرينيتش بولاية كونيتيكت، "لم يكن الأمر جنسيًا، لكنه سحبني من الرأس، ووضع يده حول عنقي وسحبني لفرك أنفه معي، عندما كان يسحبني، اعتقدت أنه سيقبلني على الفم ".

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ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، نشرت "لابوس" حول الحادثة المزعومة عبر مجموعة "نساء كونيكتيكوت" عبر موقع الفيسبوك، يوم الأحد بعد نشر رواية سابقة ومماثلة لنائبة لولاية نيفادا لوسي فلوريس، التي اتهمت بايدن الأسبوع الماضي بتقبيلها على ظهر رأسها في حدث 2014.

وتمثل هذه الإدعاءات خطراً لإمكانية الترشح المحتمل لبايدن فى انتخابات عام 2020، والذي كان نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما في وقت وقوع الحالتين المزعومين. وكان من المتوقع أن يعلن إمكانية ترشحه لسباق البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، حيث كان يتصدر الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي.