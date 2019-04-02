كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. "الحوثي" تمنع لوليسغارد من الوصول لشرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد قناة "العربية" الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي منعت رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد من الوصول إلى مناطق سيطرة الشرعية شرق مدينة الحديدة للاجتماع بأعضاء الفريق الحكومي في اللجنة.

وأكد مصدر في الفريق الحكومي أن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد في مجمع إخوان ثابت الصناعي، لكن ميليشيات الحوثي منعت لوليسغارد من الخروج من مناطق سيطرتها، والوصول إلى مكان الاجتماع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الميليشيات اجتماعات بين المراقب الأممي وبين وفد الحكومة الشرعية.

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إلى ذلك، منعت الميليشيات في وقت سابق صباح الثلاثاء فريقا من برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مجمع مطاحن البحر الأحمر الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية، في إطار مساعيها لإعادة تشغيل المطاحن وإخراج مخزون الحبوب من صوامع الغلال ونقله للمتضررين.

وقال مصدر ميداني إن الميليشيات الحوثية منعت الموظفين التابعين لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ومنعت تشغيلها.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت حذرت الشهر الماضي، من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفن، واتهمت ميليشيات الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر.