كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تتعهد بتحرير "القرم ودونباس" من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أوكرانيا تكافح لاستعادة اثنين من أراضيها المحتلة من روسيا، فى الوقت الذى سحق ممثل كوميدى، الرئيس الحالي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وسيخوض فولوديمير زيلينسكي، الذي لعب دور رئيس خيالي في برنامج التلفاز الشعبي الأوكراني "خادم الشعب"، جولة الإعادة أمام الرئيس بترو بوروشنكو يوم 21 أبريل.

والانتخابات الرئاسية هي أول انتخابات وطنية منذ ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، وحذر بافلو كليمكين، وزير الخارجية الأوكراني، من أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى إعطاء الأولوية لمطالبة القرم ودونباس من روسيا.

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وقال لشبكة "سى إن بى سى"، :"نحن لسنا مهتمين بوجود موقف متجمد في دونباس لأنه ليس في مصلحة روسيا.. ونحتاج إلى غعادة دونباس لأوكرانيا"

وأضاف :"لن أقول إنه يجب أن يكون نفس الأنماط أو النموذج نفسه بالنسبة لدونباس والقرم، ولكن علينا أن نعيد كلا المنطقتين المحتلتين".