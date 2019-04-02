كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان: يجب أن تعترف الكنيسة باستبداد الذكور وإساءة معاملة النساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذي يعالج فضائح الاعتداء الجنسي ويدعو الكهنة، اليوم الثلاثاء، إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يتعين عليها، من أجل مصلحتها، أن تعترف بتاريخها من الاستبداد الذكوري والإيذاء الجنسي للنساء.

وحسب "رويترز"، قال بابا الفاتيكان، أيضًا في وثيقة رئيسية، إن الكنيسة "لا يمكنها أن تتفق مع كل ما تقترحه بعض المجموعات النسوية"، في إشارة واضحة إلى حظر الكنيسة على كهنوت الأنثى.

Advertisements

ويواجه البابا انتقادات، حول استجابة الكنيسة لأزمة اعتداء جنسي استمرت لعقود والتي أضرت بشدة بمكانتها حول العالم.

وأدلى بابا الفاتيكان بتعليقه في وثيقة من 50 صفحة تُعرف باسم "الإرشاد الرسولي"، وهي تأملاته حول كيفية عمل اجتماع للأساقفة استمر شهرًا في أكتوبر الماضي حول دور الشباب في الكنيسة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

في الوثيقة التي تحمل عنوان "المسيح حي"، حث بابا الفاتيكان أيضًا الشباب على عدم الشعور بخيبة الأمل من فضيحة الاعتداء الجنسي التي يمارسها رجال الدين في الكنيسة، ولكن العمل مع الغالبية العظمى من الكهنة وأعضاء آخرين من رجال الدين الذين كانوا مخلصين لدعوتهم.