كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي ألماني يُقاضي ميركل لانتقادها قصيدته ضد أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الإعلامي الألماني يان بومرمان، دعوى قضائية ضد المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب انتقادها لـ"قصيدته المسيئة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين، إنه من المقرر النظر في الدعوى في 16 أبريل (نيسان) الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى موجهة رسمياً ضد ديوان المستشارية في برلين.

وتسبب الإعلامي الساخر بومرمان في أزمة دبلوماسية مع تركيا بسبب قصديته الساخرة التي عرضها في برنامجه التليفزيوني في 2016.

ووصفت ميركل القصيدة يومها بـ "مهينة عن عمد"، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، بعد مكالمة هاتفية بين ميركل ورئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.

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وبعد ذلك تراجعت ميركل عن هذه التصريحات واعتبرتها خاطئة.

وحسب تقرير إعلامي، هدد بومرمان ميركل بالتقدم بدعوى قضائية ضدها في 2017.

يُذكر أن أردوغان نفسه تقدم بدعوى قضائية ضد بومرمان بتهمة الإهانة، وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة هامبورغ الألمانية لصالح الدعوى جزئياً، وبمنع بومرمان من إعادة بث الأبيات "المهينة" لأردوغان في قصديته.

وكان الرئيس التركي يطالب بحظر بث القصيدة بالكامل.

ويعتزم بومرمان الطعن في الحكم.