كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تأمر بإخلاء المدن الغربية التي اجتاحتها الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت السلطات الإيرانية، بالإجلاء الفوري للمدن التي اجتاحتها الفيضانات في مقاطعة غربية، حيث فاضت الأنهار على ضفافها، وفاضت السدود، وقطعت الاتصالات عن مناطق شاسعة.

ونقلت شبكة أخبار جمهورية إيران "إيرين" من خرم آباد، عاصمة المنطقة، يوم أمس الاثنين، أنه تم الإعلان عن أعلى مستوى من التأهب في مقاطعة لورستان، حيث كانت أربع أو خمس مدن "في وضع حرج كليًا".

وأضافت: "في خرم آباد ارتفعت المياه بما يصل إلى ثلاثة أمتار - نحو عشرة أقدام - في أجزاء، ووردت تقارير من مناطق مغمورة بالكامل بسكان تقطعت بهم السبل على أسطح منازلهم".

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وقال المدير الإقليمي للهلال الأحمر، كريم رضائي، إن منظمته فقدت الاتصال مع الكثير من المنطقة.

وحسب شبكة أخبار جمهورية إيران "إيرين"، أضاف "رضائي": "الهواتف لا تعمل، اتصالاتنا اللاسلكية معطلة، في هذه اللحظة ليس لدينا أخبار عن مدن وقرى أخرى".

وأوضح: "لقد طلبنا مساعدة عاجلة من المقاطعات المجاورة.. ولكن في الوقت الحالي لا يمكن لأحد فعل أي شيء".

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمرت السلطات في لوريستان بالإجلاء في العديد من المناطق، وطلبت من القوات المسلحة إخلاء الذين لا يمتثلون بالقوة.