الإعلان عن 3 نجوم عالميين حاضرين في موازين 2019

أعلنت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي ينطلق، يوم 21 يونيو المقبل، وينتهي في 29 منه، عن 3 أسماء يلتقيها جمهور المهرجان على منصة “أول إل إم” السويسي، الخاصة بالموسيقى الغربية.

ويحل “دي جي. مارشميلو” ضيفا على المهرجان الأول أفريقيا، يوم الجمعة 28 يونيو المقبل، من أجل امتناع عشاق موسيقى الإلكترو، علما أن هويته الحقيقية غير معروفة لأنه يرتدي خوذة تخفي وجهه.

وتختتم حفلات منصة السويسي مع النجمة الكولومبية “كارول جي”، ومواطنها الشهير مالوما، في حفل مشترك، يخص موسيقى الريغيتون، يوم السبت 29 يونيو المقبل.

ويرتقب أن تستمر إدارة مهرجان موازين في الإعلان عن نجوم دورته الـ18، بشكل تدريجي، بينما لم يعلن إلى حدود الساعة عن أي اسم عربي، أو مغربي سيشارك في هذه الدورة.