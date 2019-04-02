بحضور أبرز نجوم البطولة..نجم الوداد يحتفل بزفافه-فيديو

احتفل لاعب الوداد الرياضي، إسماعيل الحداد، مساء أمس الإثنين، بحفل زفافه بحضور أبرز نجوم الدوري المحلي الممتاز، وعدد من الشخصيات الرياضية وأيضاً الفنية.

الحداد، الذي خاض مباراة الجولة 23 من الدوري المحلي الممتاز قبل ساعات من زفافه، اختار أن يشاركه أفراحه عدد من لاعبي البطولة، على رأسهم لاعبو الوداد الرياضي، وأيضاً أسماء سابقة مرت بالقلعة الحمراء، كيونس بلخضر والكردي واخرون.

المدرب فوزي البنزرتي، كان حريصاً بدوره على حضور حفل لاعبه الحداد، الذي احتضنته إحدى قاعات الحفلات بمدينة الدارالبيضاء، حيث استمرت الأفراح إلى ساعات الصباح الأولى ليومه الثلاثاء.

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