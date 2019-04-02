قانون التعليم.. الـPJD سيصوت بالرفض أو الامتناع إذا لم يُستجب لطلب التأجيل

بعد اجتماع امتد حتى 11 من ليلة أمس الاثنين، أوصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فريقها النيابي، بطلب تأجيل اجتماع لجنة الثقافة والتعليم.

وقال مصدر برلماني ل”اليوم24″ إن الفريق البرلماني سيكون أمامه خيارين، إذا لم يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على طلب التأجيل.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار الذي سيتخذه الفريق هو التصويت بالامتناع أو الرفض، وذلك بحسب الصيغة النهائية للمواد التي تتعلق بلغة التدريس.

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يذكر أنه في تطور جديد للأزمة التي خلفها موضوع “فرنسة” التعليم في العلاقة بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، لم يحضر فريق العدالة والتنمية اجتماعا للجنة التقنية التي انعقدت بمجلس النواب، بمشاركة رؤساء الفرق البرلمانية وبحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.

وقال مصدر برلماني، إن اللجنة التقنية التي تم تشكيلها منذ أسابيع، لحسم الخلاف حول مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي يترأسها رئيس مجلس النواب، عقدت اجتماعها لتدقيق ما تم الاتفاق عليه، قبل موعد اجتماع لجنة التعليم والثقافة المقرر سابقا في العاشرة صباحا، بعدما تم تأجيله أمس.

بينما قال مصدر من فريق العدالة والتنمية، انه ليس هناك أي قرار بمقاطعة الفريق لأشغال اللجنة التقنية.