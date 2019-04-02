عاجل.. الـPJD يقاطع اجتماع اللجنة التقنية الحسم في القانون الإطار للتعليم

في تطور جديد للأزمة التي خلفها موضوع “فرنسة” التعليم في العلاقة بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، قاطع فريق العدالة والتنمية اجتماع اللجنة التقنية، التي تنعقد الآن بمجلس النواب، بمشاركة رؤساء الفرق البرلمانية، وبحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.

وقال مصدر برلماني، إن اللجنة التقنية التي تم تشكيلها منذ أسابيع، لحسم الخلاف حول مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي يترأسها رئيس مجلس النواب، تعقد اجتماعها حاليا لتدقيق ما تم الاتفاق عليه، قبل موعد اجتماع لجنة التعليم والثقافة المقرر سابقا في العاشرة صباحا، بعدما تم تأجيله أمس الاثنين.

المصدر ذاته، قال إنه من المتوقع أن ينعقد اللقاء للتصويت على التعديلات: “حتى لو قاطع العدالة والتنمية الاجتماع”.

يذكر أنه بعد ساعات من النقاش بين برلمانيي فريق العدالة والتنمية، وأمينهم العام سعد الدين العثماني، خلص اجتماع صباح أمس الاثنين، بمقر الحزب المركزي بالرباط، إلى رفع الموضوع للأمانة العامة لاتخاذ الموقف النهائي.