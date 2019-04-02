رونالدو يستثمر في إيطاليا.. ومشروعه لا يخطر على البال

قرر لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الاستثمار في إيطاليا، عبر افتتاحه لمخبزة وسط مدينة طورينو.
صحيفة “كوريير دي تورينو” الإيطالية، أمس الاثنين، كشفت أن “الدون”، حدد بالفعل مكان المخبزة التي سيهديها لصديقته وأم أطفاله جورجينا، من أجل التكلف بتسيريها.
وحسب ذات المصدر، فمشروع رونالدو سيقدم لزبائنه حلوى ومخبوزات برتغالية، في وقت لم يتوقع فيه أن يستثمر النجم العالمي في هذا المجال.
ويضاف مشروع رونالدو الجديد إلى قائمة استثماراته، من بينها عيادة لزراعة الشعر في مدريد والتي تتكلف بإدارتها صديقته كذلك، ومجموعة الفنادق CR7، والذي من المرتقب أن يفتتح أحد فروعه في عاصمة النخيل المغربية مراكش.
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