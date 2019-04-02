لجنة المتابعة تحذر من التجارب الطبية على الأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، من "مخاطر إخضاع الأسرى في سجون الاحتلال لتجارب طبية، وفق معلومات صدرت تباعا في الأسابيع الأخيرة، بينها ما كشفت عنه نادرة شلهوب كيڤوركيان، المحاضِرة في القانون في الجامعة العبريّة، أثناء محاضرتها في جامعة كولومبيا في نيويورك".
وقال بركة، إن "هذه جريمة حرب ضد الإنسانية، وعلى الهيئات الدولية أن تلاحق إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى في سجونه".
وأشار إلى إن "الحديث يجري عن إصدار وزارة الصحة الإسرائيلية تصاريح لشركات أدوية عالمية، لإجراء تجارب على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، دون علمهم، ورغم إرادتهم".
وختم بركة بالقول إن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وبالذات ضد الأسرى في السجون. ومن بينها تشديد الخناق على الأسرى من خلال حرمانهم من حقوق داخل السجون، وتركيب أجهزة مشعة في السجون، بزعم أنها تشوش الاتصالات الخليوية، إلا أنها مصدر إشعاع مسرطن، ما يزيد المخاطر على الأسرى".
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