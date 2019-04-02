ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتفوق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صراع تقليدي بشكل سنوي بخصوص حجم الدخل السنوي لكل لاعب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في العالم، حيث أنه يحصل على 130 مليون يورو سنويًا.

ويتجاوز الدخل الشهر لميسي 10 ملايين يورو، وذلك من خلال الراتب الذي يحصل إليه من برشلونة، بالإضافة إلى المكافآت وعقود الرعاية.

ويأتي رونالدو في المركز الثاني بدخل سنوي يصل إلى 113 مليون يورو، حيث إن النجم البرتغالي رفع قيمة راتبه السنوي 10 ملايين يورو، بعد الانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الحالي.

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وحصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو سنويا، وذلك رغم أنه ما يزال 27 عامًا ولكنه اقترب من حاجز الـ100 مليون، كما يواصل منحنى دخله في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة إلى الفارق الكبير في الدخل السنوي بين نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع بـ44 مليون يورو، موضحة أنه حصل على راتب أعلى بعد أن قرر هذا الموسم عدم الانتقال إلى برشلونة.

أما الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، فجاء في المركز الخامس بدخل سنوي يبلغ 40.2 مليون يورو.