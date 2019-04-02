الارشيف / اخبار العالم

فرق أوروبية بارزة تترقب مصير كوتينيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تترقب فرق أوروبية كبيرة مصير نجم الإسباني، فيليب كوتينيو، بعد فشل تأقلمه مع الأجواء في برشلونة ما أدى إلى تراجع مستواه داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يراهن على التعاقد مع نجم السابق للعب إلى جانب مواطنه وزميله بالمنتخب، دا سيلفا، الأمر الذي سيرفع من مستوى الفريق الذي لايزال يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وبالمثل تواصل الإنجليزي مع محيط اللاعب صاحب الـ26 ربيعا لمعرفة موقفه في الموسم المقبل، خاصة وأنه يسعى لتعويض رحيل محتمل للبلجيكي إيدين هازارد.

ويمتلك كوتينيو الخبرة اللازمة في البريمييرليغ، البطولة التي احترف فيها لخمسة مواسم مع ليفربول، لذا فإنه سيكون خير بديل لهازارد، المطلوب في .

كما أضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أيضا مهتم بتقديم عرض لكوتينيو إذا ما تأكدت رغبته في الرحيل عن القلعة الكاتالونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرق أوروبية بارزة تترقب مصير كوتينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا