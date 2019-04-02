فرق أوروبية بارزة تترقب مصير كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تترقب فرق أوروبية كبيرة مصير نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، بعد فشل تأقلمه مع الأجواء في برشلونة ما أدى إلى تراجع مستواه داخل المستطيل الأخضر.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يراهن على التعاقد مع نجم ليفربول السابق للعب إلى جانب مواطنه وزميله بالمنتخب، نيمار دا سيلفا، الأمر الذي سيرفع من مستوى الفريق الذي لايزال يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.
وبالمثل تواصل تشيلسي الإنجليزي مع محيط اللاعب صاحب الـ26 ربيعا لمعرفة موقفه في الموسم المقبل، خاصة وأنه يسعى لتعويض رحيل محتمل للبلجيكي إيدين هازارد.
ويمتلك كوتينيو الخبرة اللازمة في البريمييرليغ، البطولة التي احترف فيها لخمسة مواسم مع ليفربول، لذا فإنه سيكون خير بديل لهازارد، المطلوب في ريال مدريد.
كما أضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أيضا مهتم بتقديم عرض لكوتينيو إذا ما تأكدت رغبته في الرحيل عن القلعة الكاتالونية.
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