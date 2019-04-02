نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موسكو، الخميس المقبل، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا اللقاء، قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست المقبلة، كما يأتي بعد الهجوم الإسرائيلي على حلب في سورية الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد هاتف بوتين، يوم أمس الإثنين، وناقش معه التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت قد تحدثت تقارير، الأسبوع الماضي، عن هجوم إسرائيلي على "مخازن أسلحة" إيرانية في مطار حلب، ومقتل 7 أشخاص على الأقل.

Advertisements

وكان قد التقى نتنياهو وبوتين في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وفي حينه قرر نتنياهو تقليص زيارته بيوم بسبب قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم لوائح اتهام ضده بشبهات فساد في عدة ملفات.

يجدر التأكيد على أن اللقاء المشار إليه كان الأول بعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية في أجواء سورية بعد هجوم جوي إسرائيلي في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 15 عنصرا كانوا على متنها.

وفي حينه صرح نتنياهو أن المحادثات تركزت حول التموضع العسكري الإيراني في سورية، استنادا على مواد استخبارية، مشيرا إلى أن بوتين أبدى تفهما لاحتياجات الأمن الإسرائيلية، على حد قوله.