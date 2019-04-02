انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة بحضرموت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - قُُتل 4 جنود يمنيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة، أعقبه هجوم بالأسلحة النارية لمسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الذي تدعمه السعودية، لوكالة "الأناضول" التركية، بأن عبوة ناسفة استهدفت دورية لـ"كتيبة المهام الخاصة" التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، كانت ترافق قافلة إغاثية في منطقة "تريس".

كذلك، أكدت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات الحوثية، أن مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة استهدفوا رتلاً عسكرياً بعبوة ناسفة في سوم بن همام غربي مدينة سيئون، وهو ما أدى إلى مقتل جنود وإصابة آخرين بجروح وُصفت بالخطرة.

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وبينت القناة أن المسلحين نهبوا أسلحة الجنود وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وتعد كتيبة المهام الخاصة قوات حديثة ينتمي جميع أفرادها إلى محافظة حضرموت، وتخرجت في أكتوبر 2017، عقب تدريبات تمت بإشراف ودعم القوات السعودية، بهدف إنهاء الانفلات الأمني الذي تعانيه مديريات وادي وصحراء حضرموت.

ومنذ سنوات تشهد بعض مديريات حضرموت عمليات اغتيال وقتل، لم تقتصر على استهداف المسؤولين وقوات الجيش والأمن، بل طالت المدنيين.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ينشط في عدة محافظات بجنوبي وشرقي اليمن؛ بينها أبين وشبوة والبيضاء، وحضرموت، رغم الغارات الأمريكية المستمرة عليه.