انت الان تتابع تفاصيل خبر عروس "داعش" البريطانية تكشف ما تعرضت له وتطلب فرصة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - قالت شميمة بيغوم (19 عاماً) بريطانية الجنسية والملقبة بـ"عروسة" تنظيم "داعش" إنها تعرضت لغسيل دماغ من قبل عناصر التنظيم، وكانت تصدق كل ما كان يقيل لها، ولا تزال متأثرة بأفكارهم، وتواصل دعم ما علموها اياه.

وبينت بيغوم، خلال مقابلة أجراها مراسل صحيفة "التايمز" البريطانية أنطوني لود، ونشرت اليوم الثلاثاء، بعد وفاة ابنها الرضيع في مخيم الروج التي تقبع فيه بسوريا، أنها كانت لا تعلم إلا قليل عن دينها، وكانت تتلقى المعلومات من عناصر التنظيم.

وقالت بيغوم: "جلست وفكرت مطولاً حول المدة التي يجب أن أمضيها هنا في مخيم الروج وقد تقبلت الأمر بأنه يتوجب علي البقاء هنا وأنظر إلى هذا المخيم على أنه بلدي الثاني".

وأضافت: "أشعر بأن الوضع أفضل من قبل فهناك الكثير من السيدات اللواتي يقدمن لي يد المساعدة فضلاً عن الأصدقاء الذين يساعدونني معنوياً لكي أتجاوز محنتي".

وذكرت أن قصة تطرفها بدأت في لندن في عام 2014، حيث كانت فتاة ذات شخصية متقوقعة في الخامسة عشر من عمرها، (..)، "والإسلام أعطاني هدفي الحياة حيناه".

وتابعت "آمل بالعودة إلى بلدي الذي ولدت وتربيت فيه، ومنذ هروبي من الباغوز ندمت على كل شيء اقترفته، وأريد العودة إلى بريطانيا ويتم منحي فرصة أخرى لأبدأ حياتي من جديد".

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ونقل كاتب التقرير عن شميمة قولها: "عندما غادرت تنظيم داعش لأول مرة، كنت ما زلت تحت تأثيرهم فقد غسلوا مخي وكنت ما أزال أدعمهم بسبب ما علموني اياه، وجميع تعليقات الداعمة له جاءت بسبب خوفي منهم".

وأضافت: "هُددت بإحراق خيمتي وأغراضي، وكنت أعلم أن الجميع يشاهد المقابلة الأولى التي أجريتها، لذا فإن كل كلمة كنت سأقولها ضد تنظيم داعش سأدفع ثمنها".

ونقل كاتب المقال عن مسؤول كردي في مخيم الروج قوله إن "شميمة أضحت أكثر انفتاحاً من قبل ولم تعد تلك الفتاة المتطرفة".

وتزوجت بيغوم في سوريا من مقاتل بوسني في صفوف تنظيم "داعش، في حين تزوّجت صديقتها خديجة سلطان من رجل أمريكي، وأميرة عباس من أسترالي.

وكانت عائلة بيغوم تقدّمت بطلب للسلطات من أجل "الرحمة" بشأن ابنتها الحامل في شهرها التاسع، وتمكينها من العودة إلى بريطانيا.