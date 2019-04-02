انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر وتركيا تبحثان سبل التعاون البرلماني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - بحثت قطر وتركيا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال البرلماني.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد بن عبد الله بن زيد رئيس مجلس الشورى القطري، مع فكرت أوزار سفير تركيا لدى الدوحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وتطرق اللقاء إلى "بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال البرلماني".

Advertisements

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وِجهات النظر تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتربط الدوحة وأنقرة علاقات استراتيجية مميزة، أَسّست لشراكة تقوم على مبدأي التوافق والتكامل، بتنسيق لا يكتفي بمستويات التمثيل الدبلوماسي التقليدية التي تعارفت عليها مثل هذه الشراكات، بل تعدّته في الحالة القطرية-التركية إلى تنسيق عند أعلى الهرم.

وهذه العلاقة ترجمتها قمم متواصلة جمعت زعيمي البلدين؛ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعكس ذلك حجمُ الزيارات المتبادلة بينهما، وما ينتج عنها من درجة عالية من التوافق في التعامل مع ملفات مهمة ذات اهتمام مشترك.