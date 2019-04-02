شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تمنع وفدا أمميا من تشغيل مطاحن الحديدة والان مع التفاصيل

منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الثلاثاء، وفدا أمميا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة اليمنية.

وقال العميد ركن صادق دويد عضو الوفد الحكومي، في بيان له، إن مليشيا الحوثي رفضت السماح لموظفي برنامج الغذاء العالمي بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر من أجل تشغيله وتوزيع آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية.

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ورغم هذا التعنت إلا أن رئيس لجنة إعادة الانتشار تمكن من الوصول إلى المناطق المحررة؛ حيث يعقد حالياً اجتماعاً بالوفد الحكومي.

وأضاف العميد ركن دويد أن الحوثيين أبلغوا وفد الغذاء العالمي بعدم السماح لنحو 120 موظفا من الوصول لتشغيل مطاحن البحر الأحمر، لافتا إلى أنه كان من المقرر حضور أعضاء الوفد مع الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، بحسب الاتفاق في وقت سابق.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي قدمت كل التسهيلات وتحمل نفقات إعادة تشغيل المطاحن الواقعة شرقي مدينة الحديدة، كما نشرت قوات خاصة لتأمين ومسح كل المصنع ومحيطة من الألغام.