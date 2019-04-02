شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة احتياجات كهرباء ساحل حضرموت من المحروقات والان مع التفاصيل

ناقش وكيل اول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، اليوم مع المدير العام للكهرباء المهندس مازن بن مخاشن والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري احتياجات الكهرباء للوقود بما من شانه استقرار خدمات الكهرباء في مناطق ساحل حضرموت.

واشاد بن حبريش بالجهود المبذولة من الجهات المختصة كافة في التغلب على الاشكاليات التي تواجه خدمات التوليد الكهربائي وتوفير متطلباته مشددا على اهمية مضاعفة الجهود باتجاه تحسين خدمات الكهرباء خلال الفترة القادمة.

واكد وكيل اول حضرموت على ضرورة وضع خطة متكاملة تسهم في تحسين خدمات الكهرباء خلال شهر رمضان القادم .. موضحا بان السلطة المحلية حريصة على دعم كل الجهود الهادفة تحسين المنظومة الكهربائية وكذا تلبية احتياجات السوق المحلي من المحروقات.