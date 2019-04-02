شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون:الحوثيون شرعوا بتأسيس دولة دينية على طراز دولة الخميني في إيران والان مع التفاصيل

أفاد ناشطون، اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين كانوا في مؤتمر الحوار يؤيدون ويتبنون مقترح علمانية الدولة، أي فصل الدين عن السياسة، وأصروا على أبعاد المؤسسات الدينية وكذا التعليمية عن السياسة.

وتابع الناشطون - في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟، ما إن استولوا على السلطة، حتى شرعوا بتأسيس دولة دينية على طراز دولة الخميني في إيران".

وبينوا:"حول الحوثيون المدارس والمساجد والمؤسسات العامة، إلى أماكن للتحريض والتعبئة، وأصبحت تلك المؤسسات جميعها منابر لتصدير فكر الجماعة المتطرف، فضلا عن مساعٍ الجماعة الحثيثة لتكريس فكرة الولاية، كفكرة دينية بحتة، تدعي أحقية زعيم الجماعة بالحكم وإدارة شؤون البلاد".

ومضى الناشطون:"وعموماً، فإن خطاب جماعة الحوثيين منذ اليوم الأول لانقلابها على الشرعية، هو خطاب ديني بحت، يصنف الناس ما بين مؤيد لمسيرتهم، ومعارض لها، والمعارضين أطلقوا عليهم أوصاف دينية، كوصفهم بأنهم منافقين، وعملاء لليهود والنصارى، وغيرها من المسميات التي تأخذ بعداً دينياً".