شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: الحوثية عنصرية فاشية وتحكم بمقدرات دولة وتتحكم بها إيران والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، :التوافق في بنية الشرعية ان لم يكن معادلات لواقع التركيبة الوطنية المعادية لمشروع الولاية الكهنوتية فان الصراع الجمهوري سيقودنا الى فخاخ قاتلة معيقة للحسم".

وبين في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "الانتهازيات الجشعة باي شكل تمظهرت واي المبررات اعتمدت ان لم تفقه واقعنا ومتطلباته فانها اشبه بوحش اعمى يفكك الصف ويأكل نفسه".

وتابع:"في اليمن هناك دراسات للأنساب تاريخية وليست محدثة تؤكد بالأدلة ان جل العائلات التي اسست دول باسم الآل تنتمي الى شخصية غامضة لا يعرف نسبها احد غير ما ادعته هي، خليط طبرستاني والباني من المرتزقة اتخذوا من التشبع مجالا للنفوذ والحكم، والحوثي عليه حكم قضائي من هاشميين انه مجهول النسب!".

ومضى:"لا يوجد حركة دينية تقاتل باسم الله لتستعبد عباده كما هو حال التشيع الخميني وهو امتداد للصفوية الفارسية التي تعاني من عقدة مركبة ضد العرب ولم تجد غير تبني عقيدة الآل وتصبح الباطنية الفارسية في المحال العربي قرشية هاشمية، باطنية فارس جعلت التشيع دين عرقي ينقض الاسلام من جذوره".

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وتساءل:"كيف بإمكان حركة عنصرية تدمر من معها وتقودهم الى المحارق وتقاتل شعب بالحمقى والجهلة او بالمهووسين باوهام وخرافات غيبية ان تكون دولة او سلام او فهم عقلاني لمحيطها وحتى لوجودها ذاته، الحوثية عنصرية فاشية ومرض تحكم بمقدرات دولة وتتحكم بها ايران وتتحرك كجماعة عرقية مهووسة باصطفى ألهي!".

وبين أن "مشروع الآل مع الخمينية اصبح صفوية عنصرية والاكثر غرابة ان يصبح التشيع السياسي مشروع يساري وقومية عربية، إنه ارتزاق غوغائي ودجل لاجتذاب الجهلة ضد أنفسهم وضد شعوبهم ومحالا لنفوذ ايراني ينقض أمن من يوظفهم قبل غيرهم، الخمينية استعمار ارهابي مدمر للأوطان ومقاومته من اقدس الواجبات".

وقال:"بأدنى مراقبة مشروع الولاية الحوثية كان نكبة ضد من معها الا عصابة اللصوص وخلية ايران المدربة ونكبة ضد كل يمني معارض لها وضد اليمني العادي الباحث عن أمنه ومعيشته وضد اليمن كدولة ووطن، يخسر الجميع من معها ومن ضدها ويربح لصوصها ويصبح السطو عمل الهي ودفاع عن اليمن وكل بوم تفتح مقبرة"

وبين "يحاولون تأهيل الحوثية قتلوا او شردوا وبعضهم لا يفقه طبيعتها وتركيبتها ووظيفتها او انهم انتهازية ويعتقدون انها مآل ما يجري او انهم يؤدون وظيفة خادمة للمصالح التي تمولهم ووطنهم ما يكسبون.

اليمن يريد سلام ودولة مواطنة والحوثية تقاتل من اجل ولاية عنصرية، وعلى نفسها جنت براقش.