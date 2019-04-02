شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم سلال غذائية لشهر مارس لأسر 420 يتيماً والان مع التفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، أسر 420 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي،السلال الغذائية لشهر مارس 2019م .

وذكر المركز في بيان له ،ان توزيع السلال الغذائية على الايتام يأتي ضمن برنامج "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن.

كما وزع المركز 462 سلة غذائية، تزن 34 طناً و188 كيلو غرام على النازحين من عبس إلى مديرية حيران بمحافظة حجه والتي استفاد منها 2,772 فردًا.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 900 سلة غذائية تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام في مديرية عتق بمحافظة شبوة والتي استفاد منها 5,400 فردً، والتي تاتي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.