شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات حوثية في الضالع ومقتل وإصابة 8 بقصف مدفعي والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 8 من مليشيا الحوثي بقصف مدفعي شنه الجيش الوطني بجبهة حمك شمال الضالع.

وذكرت مصادر بانهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي بعد مقتل عشرات المهاجمين في جبهات المحافظة.

وتبادل الطرفان "القوات الشرعية والحوثيين" القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في القطاع الغربي والشمالي للجبهة .

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وبينت المصادر، أن "الصاروخ الذي اطلقته مليشيا الحوثي انفجر على مسافة 200 متر تقريبا من فندق النور سمع في أرجاء محافظة الضالع ولاضحايا بشرية".

وكان الجيش الوطني دك أوكار الحوثيين في الجهة الغربية لمريس وناصة،وتمكن الجيش من كسر هجوم ثاني لمليشيا الحوثي في المحورالشمالي وعلى إثر ذلك تحول الجيش والمقاومةمن الدفاع إلى الهجوم والآن يطاردون في الشعاب فلول الحوثيةالتي تفر مخلفة وراءها أسلحتها.

وكان طيران التحالف العربي قصف مواقع للحوثيين جنوب مديرية دمت، وسط موجة نزوح لإهالي العود خوفاً من قصف المليشيات.