شكرا لقرائتكم خبر عن الربيزي: الإرهاب يستهدف أبناء حضرموت والان مع التفاصيل

عبر السياسي الجنوبي، أحمد الربيزي، عن غضبه من استهداف أبناء حضرموت صباح اليوم.

وأضاف الربيزي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "عندما قلنا إن الإرهاب يستهدف أبناء حضرموت صاح البعض".

وقال: "صباح اليوم الإرهابيين يتركوا أطقم المنطقة العسكرية الأولى التي تسرح وتمرح أمام أعينهم ويستهدفوا طقم تابع لكتيبة الحضارم التي تشكلت من أبناء حضرموت بالرغم أنها تشكلت تحت إشراف المنطقة العسكرية نفسها".

واختتم تغريدته متسائلا: "هل في باطل أكثر من هذا؟!".