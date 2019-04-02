شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري: من سلموا المكلا للإرهابيين هم من يسفكون دماء أبناء حضرموت اليوم والان مع التفاصيل

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن من سلموا مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت لمسلحي ذلك التنظيم الإرهابي هم أنفسهم من يعيثون اليوم قتلا وإرهابا وسفكا لدماء أبناء حضرموت.

وأضاف الكثيري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "إن من سلموا مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت لمسلحي ذلك التنظيم الإرهابي، قبل أربع سنوات، هم أنفسهم من يعيثون اليوم قتلا وإرهابا وسفكا لدماء أبناء حضرموت في مديريات الوادي والصحراء".

وقال الكثيري في تغريدة أخرى: "في الذكرى الرابعة لتسليم ساحل حضرموت لتنظيم القاعدة الإرهابي تتجدد الهجمات الإرهابية التي تستهدف كل ماهو حضرمي في وادي حضرموت، حيث أستشهد أربعة جنود من أفراد كتيبة الحضارم، صباح اليوم الثلاثاء 2 إبريل وأصيب آخرون في هجوم إرهابي جديد أستهدفهم في قلب وادي حضرموت".