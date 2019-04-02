شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الأعمال التنفيذية لترميم البوابة الرئيسية لمدينة شبام التاريخية والان مع التفاصيل

بدأت ،اليوم، الأعمال التنفيذية لترميم البوابة الرئيسية لمدينة شبام حضرموت التاريخية من قبل مؤسسة دوعن للعمارة الطينية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسسة ومكتب الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام ووادي حضرموت .

واوضح مدير عام مكتب الهيئة بشبام حضرموت حسن عيديد لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) ان اعمال الترميم تهدف للحفاظ على مدينة شبام التاريخية جراء الاضرار التي لحقت بها جراء التفجرات الارهابية في نوفمبر 2015 واضرار السيول والامطار..مشيراً الى ان اعمال الترميم تشمل تلييس بمادتي الطين والنورة للواجهة الجنوبية للبوابة واعمال صيانة للسطوح والواجهات الاخرى وتنفيذ أعمال تدعيم لبوابة قصري شبام التاريخية الشمالي والجنوبي..لافتا

انه نفذت أعمال تدعيم بالركب الحجرية والخشبية.

فيما أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دوعن الدكتور عبدالله باغميان استمرار المتابعة لتنفيذ مشاريع مستقبلية اخرى بتمويل من المنظمات الدولية العاملة في التراث الثقافي للمدن والمواقع التاريخية.