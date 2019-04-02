شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بحضرموت واستشهاد 4 جنود والان مع التفاصيل

استشهد 4 جنود ، الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة بمدينة سيئون الواقعة بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مجهولين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي زرعوا عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية تابعة للنخبة الحضرمية في بلدة "سوم بن همام" غربي سيئون.

وطبقا للمصادر فإن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن 4 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، تم إسعافهم إلى مستشفى سيئون العام.

وفي جبهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، السبت، أن قواته تمكنت خلال اليومين الماضيين من أسر ٤٥ من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك بمديرية عبس في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

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وتزامناً مع هذا التحرك، أعلن الجيش الوطني اليمني، الإثنين، مقتل وإصابة 267 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك الضالع جنوبي البلاد.

وتنفذ مليشيا الحوثي محاولات يائسة لوقف التقدم الميداني لقوات الجيش اليمني في عدة جبهات، بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية، في ظل خسائر حوثية كبيرة في الأرواح والعتاد.

كان محافظ حضرموت اليمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أشاد بدور الإمارات في عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي مطلع عام 2015، مؤكدا أنه لولا التدخل الفعال لدولة الإمارات لكان مستحيلا محاصرة تنظيم القاعدة الإرهابي الذي سيطر على سواحل حضرموت لعام كامل.

وأغسطس/آب الماضي، تسلمت قيادة الأمن والشرطة في ساحل حضرموت، 157 مركبة وآلية من بينها 4 عربات إطفاء و60 دراجة نارية ضمن الخطة التطويرية للأجهزة الأمنية بساحل حضرموت.