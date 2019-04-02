سلطات أردوغان تعتقل 21 شخصا بينهم 17 عسكريًّا والتهمة "غولن"‎

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارا باعتقال 21 شخصا بينهم 17 عسكريا لا زالوا بالخدمة بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن؛ الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بكل من العاصمة أنقرة، ومدينة "بالكسير" (وسط غرب).

النيابة العامة بأنقرة، في بيان لها، قالت إن المطلوبين جميعهم بقيادة قوات الدرك بالعاصمة، وعددهم 20 من بينهم 17 لا زالوا بالخدمة.





وعن رتب المطلوبين، أوضحت النيابة العامة أنهم ملازمان أول و18 ضابط صف.

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أما نيابة "بالكسير" فقد أصدرت قرار اعتقال بحق مدرس للتهمة ذاتها.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، وترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار المنصرم، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة رجل الدين فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.



