الان تتابع البرلمان البريطاني يرفض 4 خيارات بديلة لـ”بريكست” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخفق مجلس العموم البريطاني “البرلمان”، في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع بروكسل، للخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لكسر الجمود، صوت المشرعون، أمس الاثنين، على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا. والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وجرى رفضه بفارق 3 أصوات. Advertisements

وبعد أسبوع صاخب، رفض فيه المشرعون استراتيجية ماي للخروج لمرة ثالثة، رغم عرضها الاستقالة إن قبلوها، لا يزال الارتباك يسيطر على مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في تاريخ بريطانيا الحديث. أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280. ووفقا لـ”رويترز”، قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي بعد إعلان النتائج إن الموقف الافتراضي هو أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 أبريل/نيسان دون اتفاق يخفف الاضطراب الاقتصادي لرحيل مفاجئ.

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