إيران تخلي 70 قرية في إقليم خوزستان بسبب الفيضانات

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

أخلت السلطات الإيرانية، اليوم، 70 قرية في إقليم خوزستان، الغني بالنفط، بسبب استمرار الفيضانات في البلاد.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن محافظ خوزستان، سوش عدنان قاضي، القول إن القرى تقع بالقرب من نهري الدز والكرخية.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

Advertisements

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.

وتستمر السيول والفيضانات في إيران منذ أكثر من أسبوع، وسط تخبط حكومي واضح في إغاثة المنكوبين. بينما تم إجلاء آلاف المواطنين وإخلاء أكثر من 55 قرية في إقليم الأهواز.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيضانات 45 شخصا حتى الآن، كما تم الإبلاغ عن فقدان 5 أشخاص آخرين في محافظة لورستان التي غمرت مياه الفيضانات فيها مدينتي نور آباد، ودورود.