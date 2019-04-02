الارشيف / اخبار العالم

وزيرة العدل الألمانية تسعى لتعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، أنها تهدف لتحقيق تعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات في ظل التحول الرقمي القائم في البلاد.

وقالت بارلي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بالعاصمة برلين إن ما يهم هو منح المستهلكين إطار توجيهي، مؤكدة أنه لن يتسنى للأوساط الاقتصادية والسياسية حل أية مشكلات في ظل التغييرات الكبرى للرقمنة إلا بالتعاون سويا.

يذكر أن وزارة العدل الألمانية عملت مع ست شركات على وضع ركائز أساسية لتحقيق تعامل مسؤول في العالم الرقمي- من بينها شركة تيليكوم للاتصالات وشركة البرمجيات الكبرى "ساب". والهدف هو تحقيق التزام ذاتي للشركات للامتثال للمبادئ.

ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة شركة "تيليكوم" توماس كرمر إلى أمن الشبكات وكفاءة وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل الألمانية تسعى لتعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا