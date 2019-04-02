وقالت بارلي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بالعاصمة برلين إن ما يهم هو منح المستهلكين إطار توجيهي، مؤكدة أنه لن يتسنى للأوساط الاقتصادية والسياسية حل أية مشكلات في ظل التغييرات الكبرى للرقمنة إلا بالتعاون سويا.
يذكر أن وزارة العدل الألمانية عملت مع ست شركات على وضع ركائز أساسية لتحقيق تعامل مسؤول في العالم الرقمي- من بينها شركة تيليكوم للاتصالات وشركة البرمجيات الكبرى "ساب". والهدف هو تحقيق التزام ذاتي للشركات للامتثال للمبادئ.
ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة شركة "تيليكوم" توماس كرمر إلى أمن الشبكات وكفاءة وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل الألمانية تسعى لتعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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