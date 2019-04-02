وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص في حادث بالعقبة

قضت طفلة (4 أعوام) وأصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تدهور مركبة على مثلث أبو خشيبة في العقبة.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، واصفة حالتهم العامة ما بين البالغة والمتوسطة.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الدفاع المدني قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، واصفة حالتهم العامة ما بين البالغة والمتوسطة.
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