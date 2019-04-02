موسكو سلمت فنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مي"

وقال تشيتشيكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لقد تم تسليم فنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مي"، والآن أصبحت مسألة صيانة وتشغيل هذه المعدات على جدول الأعمال".
كانت مؤسسة "روس أوبورون اكسبورت" الفيدرالية الحكومية قد أعلنت الجمعة الماضي عن افتتاح مركز لتدريب الطيارين الفنزويليين على استخدام مروحيات من طراز "مي" من قبل نظرائهم الروس.
يُذكر أن قدرات هذا المركز ستسمح للطيارين الفنزويليين بالتدريب الشامل على تشغيل واستخدام المروحيات من طراز "مي-17بي-5" و"مي-35أم" و"مي-26 تي" في ظروف أقرب ما تكون إلى الواقع، بجانب محاكاة مختلف المواقف غير الاعتيادية التي قد تنشأ خلال التحليق.
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