بابا الفاتيكان: "الكاثوليكية" لا بد أن تعترف بتاريخها المستبد

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يتعين عليها، من أجل مصلحتها، أن تعترف بتاريخها من الاستبداد الذكوري والاعتداء الجنسي على النساء، وفقا لرويترز.

يأتي هذا على خلفية اتهام أحد أفراد الكنيسة بتهمة الاستغلال الجنسي للاطفال، كما قال البابا إن الكنيسة "لا يمكنها أن تتفق مع كل ما تقترحه بعض المجموعات النسوية"، في إشارة واضحة إلى حظر الكنيسة على كهنوت الأنثى.

وأدلى فرنسيس بتعليقه في وثيقة من 50 صفحة تُعرف باسم "الإرشاد الرسولي"، وهي تأملاته حول كيفية عمل اجتماع للأساقفة استمر شهرًا في أكتوبر الماضي حول دور الشباب في الكنيسة، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

