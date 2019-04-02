بابا الفاتيكان: "الكاثوليكية" لا بد أن تعترف بتاريخها المستبد

يأتي هذا على خلفية اتهام أحد أفراد الكنيسة بتهمة الاستغلال الجنسي للاطفال، كما قال البابا إن الكنيسة "لا يمكنها أن تتفق مع كل ما تقترحه بعض المجموعات النسوية"، في إشارة واضحة إلى حظر الكنيسة على كهنوت الأنثى.
وأدلى فرنسيس بتعليقه في وثيقة من 50 صفحة تُعرف باسم "الإرشاد الرسولي"، وهي تأملاته حول كيفية عمل اجتماع للأساقفة استمر شهرًا في أكتوبر الماضي حول دور الشباب في الكنيسة، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
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