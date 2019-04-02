ضاحى خلفان يتسائل: إلى متى ستظل قطر فى قبضة تركيا ؟

تسائل الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، عن مصير قطر بعد سقوط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحاً أنها تعد محمية تركية وتعيش حالة من الاستسلام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال ضاحى خلفان "صحيح أن قطر اليوم تعد بمثابة محمية تركية فى هذا العهد المستسلم لإرادة الإخوان.. لكن إلى متى ستظل قطر فى قبضة تركيا.. بسقوط أردوغان.. بتبين المشكلة".

وكان تميم بن حمد أمير قطر قد غادر القمة العربية الأخيرة التى أقيمت فى تونس، مع انطلاقها وقبل إلقاء كلمته بسبب الهجوم على الدور التركى المشبوه فى المنطقة العربية.