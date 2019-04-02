وزير المالية الفرنسي: بريطانيا تتجه نحو خروج دون اتفاق

ونقلت وكالة "رويترز" عن لو مير، قوله: "البريطانيون اختاروا مغادرة الاتحاد الأوروبي، الأمر متروك لهم لإيجاد طرق للاتفاق".
وتابع: "في الوقت الحالي لا يمكنهم العثور على هذه الصفقة، لذلك نحن نتجه نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي. كما أخفق البرلمان أيضا، أمس الاثنين، في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل للخروج من التكتل.
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