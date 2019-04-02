موسكو: إنشاء مركز لخدمة الطائرات المروحية في فنزويلا هذا العام

وقال مدير عام الشركة، إيجور تشيتشيكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد تم إرسال المعدات اللازمة والخبراء الروس وصلوا فنزويلا، حيث يجري العمل على تركيب المعدات".
وأضاف:" نأمل أن ننتهي من إنشاء مركز خدمة المروحيات هناك هذا العام"، مشيرا إلى أن هذا يتم وفق عقد قديم بين البلدين.
وأوضح تشيتشيكوف أن الجانب الفنزويلي مهتم بمواصلة المشروع ونحن مهتمون بالوفاء بالتزاماتنا.
وتعد فنزويلا من أكبر مستوردي السلاح الروسي في أميركا اللاتينية، حيث اشترت في السنوات السابقة من روسيا دبابات "تي-72" وقاذفات صواريخ من طرازي "سميرتش" و"جراد" وناقلات الجنود المدرعة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات.
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