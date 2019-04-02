المكسيك تعتقل 500 مهاجر غير شرعي بعد تهديد ترامب بإغلاق الحدود

وتأتي هذه الاعتقالات بعدما اكد الرئيس الأمريكي اتهام المكسيك بعدم التحرك لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة، متوعدا بإقفال الحدود بين البلدين هذا الأسبوع في حال عدم حصول تقدم ملحوظ، وقال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل أوبرادور" إن الحل الافضل لمشكلة الهجرة يتمثل بإيجاد وظائف في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى.
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