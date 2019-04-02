"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إغاثية على اللاجئين السوريين في الأردن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم ، المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 861 أسرة بواقع 4,845 فردًا، بحضور مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.
ووفق وكالة "واس" فقد أكد المهندس البيز خلال التوزيع على استمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في العالم وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي لا يتوانى عن بذل الجهود الكبيرة لتحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة التي تتبناها المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن المهندس أحمد البيز يقوم بجولة ميدانية على أبرز النشاطات التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في الأردن تستمر لمدة يومين .
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