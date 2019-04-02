أطباء وممرضين أوكرانيين يطالبون بمستحقاتهم المالية

طالب عدد من الاطباء وأطقم التمرض الاوكرانيين بمستشفى عافية الجفرة بهون بتسوية مستحقاتهم والتحويلات المالية المعتمدة اسوة بزملائهم العاملين في باقي المدن الليبية.

وأوضحوا في رسالة موقعة من ثمانية أطباء وتمريض تحصل مراسل وكالة الانباء الليبية على نسخة منها بانهم لم يستطيعو تحويل مرتباتهم منذ العام 2015 إلى 2019 عبر مصرف الجمهورية بهون وذلك لنقص الاعتماد المالي من المصرف المركزي ( حسب قولهم ).

وطلبوا في رسالتهم مؤسسات الدولة ذات العلاقة مساعدتهم على تحويل مرتباتهم على مدى اربعة سنوات بنسبة 75%.