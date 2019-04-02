وأوضحوا في رسالة موقعة من ثمانية أطباء وتمريض تحصل مراسل وكالة الانباء الليبية على نسخة منها بانهم لم يستطيعو تحويل مرتباتهم منذ العام 2015 إلى 2019 عبر مصرف الجمهورية بهون وذلك لنقص الاعتماد المالي من المصرف المركزي ( حسب قولهم ).
وطلبوا في رسالتهم مؤسسات الدولة ذات العلاقة مساعدتهم على تحويل مرتباتهم على مدى اربعة سنوات بنسبة 75%.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء وممرضين أوكرانيين يطالبون بمستحقاتهم المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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