القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة اقتحمها مسلحو طالبان

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية،نصرت رحيمي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على مركز منطقة في شمال شرق البلاد بعد أن اقتحمها مسلحو طالبان.

وكانت طالبان قد سيطرت على منطقة أرغانج خاو بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان يوم السبت بعد قتل 12 من قوات الأمن على الأقل.

وقال رحيمي إنه تم قتل 14 شخصا على الأقل من مسلحي طالبان خلال عملية التطهير.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المسلحين غادروا المنطقة بعد الاستيلاء على جميع المعدات العسكرية، ونفى مجاهد أن تكون القوات الحكومية قد صدت طالبان.

وقال قيس منجل، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه في واقعة منفصلة في إقليم نمروز جنوب غربي البلاد، أسفر هجوم لطالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في منطقة خشرود عن مقتل ثلاثة جنود أفغان.

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وأضاف أن ستة أفراد آخرين من القوات الأفغانية أصيبوا في الهجوم.

وقال إن 34 عنصرا من طالبان قتلوا في هجوم مضاد في المنطقة، بينما أصيب 10 عناصر آخرون.

وحذر مسؤولون أفغان بارزون من أن طالبان سوف تكثف هجماتها على القوات الأفغانية في هذا العام.

ويواصل المسلحون شن هجمات كبيرة على قوات الأمن على الرغم من مشاركتهم في محادثات مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين والتي دمرت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

