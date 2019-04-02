مسئول سورى: هناك انسجاما سياسيا فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى والسورى

نقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مسئول سورى، لم تسمه، أن القيادة السورية "مرتاحة كثيرا إلى مسار تجربة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى رئاسة لبنان، حتى الآن، وأن دمشق تتابع ببالغ التقدير المواقف الوطنية والقومية التى يتخذها منذ وصوله إلى الرئاسة"، على حد قوله.

وذكرت الصحيفة – فى تقرير إخبارى لها بعددها الصادر اليوم – أن المسئول السورى أشار إلى أن هناك "انسجاما سياسيا" فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى ميشال عون والسورى بشار الأسد، حيال المسائل الاستراتيجية، سواء التقيا على المستوى الشخصى أم لا.

وأكد المسئول السورى للصحيفة، أن عون مرحب به فى دمشق فى أى وقت، والدعوة إليه مفتوحة، لافتا إلى أن عدم زيارته حتى الآن، لا يحمل أى دلالة سلبية، وإن يكن قد مر نحو سنتين ونصف السنة على انتخابه رئيسا للبنان.

وأضاف: "التلاقى بينه وبيننا حاصل ومستمر على صعيد المقاربة المشتركة للقضايا الأساسية التى تهم الدولتين، حتى لو لم يتم اللقاء المباشر بعد".

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وأشار المسئول السورى إلى أن دمشق "ليست فى وارد أن تُحرج أحدا، وهى تتفهم الظروف التى ربما تكون قد دفعت عون إلى عدم زيارتها حتى الآن، وبالتالى ما من مشكلة فى الأمر بتاتا، وموقفنا منه لا يرتبط بالزيارة".

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، وفريق قوى 8 آذار السياسية الداعم له، والذى يضم التيار الوطنى الحر (الذى كان يتزعمه عون قبل انتخابه رئيسا للبلاد) و"حزب الله" وحركة "أمل" وعددا من القوى الأخرى، يطالبون بإعادة الزخم السياسى للعلاقات بين لبنان وسوريا، مؤكدين أنه يحقق مصلحة البلدين على المستويين السياسى والاقتصادي، خاصة فى ضوء ملفى النازحين السوريين وتصدير البضائع والمنتجات اللبنانية عن طريق الأراضى والمعابر السورية.