وذكرت الصحيفة – فى تقرير إخبارى لها بعددها الصادر اليوم – أن المسئول السورى أشار إلى أن هناك "انسجاما سياسيا" فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى ميشال عون والسورى بشار الأسد، حيال المسائل الاستراتيجية، سواء التقيا على المستوى الشخصى أم لا.
وأكد المسئول السورى للصحيفة، أن عون مرحب به فى دمشق فى أى وقت، والدعوة إليه مفتوحة، لافتا إلى أن عدم زيارته حتى الآن، لا يحمل أى دلالة سلبية، وإن يكن قد مر نحو سنتين ونصف السنة على انتخابه رئيسا للبنان.
وأضاف: "التلاقى بينه وبيننا حاصل ومستمر على صعيد المقاربة المشتركة للقضايا الأساسية التى تهم الدولتين، حتى لو لم يتم اللقاء المباشر بعد".
وأشار المسئول السورى إلى أن دمشق "ليست فى وارد أن تُحرج أحدا، وهى تتفهم الظروف التى ربما تكون قد دفعت عون إلى عدم زيارتها حتى الآن، وبالتالى ما من مشكلة فى الأمر بتاتا، وموقفنا منه لا يرتبط بالزيارة".
يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، وفريق قوى 8 آذار السياسية الداعم له، والذى يضم التيار الوطنى الحر (الذى كان يتزعمه عون قبل انتخابه رئيسا للبلاد) و"حزب الله" وحركة "أمل" وعددا من القوى الأخرى، يطالبون بإعادة الزخم السياسى للعلاقات بين لبنان وسوريا، مؤكدين أنه يحقق مصلحة البلدين على المستويين السياسى والاقتصادي، خاصة فى ضوء ملفى النازحين السوريين وتصدير البضائع والمنتجات اللبنانية عن طريق الأراضى والمعابر السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول سورى: هناك انسجاما سياسيا فى الطروحات بين الرئيسين اللبنانى والسورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.