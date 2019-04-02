بدء البرنامج التدريبى لمنظومة "حقوق الإنسان" بالتعاون مع جامعة الدول

ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة موظفي الأمانة العامة بحقوق الإنسان وضماناتها طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما من خلال استعراض آليات عمل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ومدى تفاعل الدول العربية معها.
ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج التدريبي حوالي 40 مشاركا من كافة إدارات الأمانة العامة التي يرتبط عملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار مذكرة النوايا الموقعة في 17 أبريل 2002 بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتضمنة قيام المفوضية بتنظيم ورش تدريبية لفائدة موظفي جامعة الدول العربية، وكذا في إطار تنفيذ الأنشطة المدرجة في مصفوفة التعاون بين منظومتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للفترة 2018-2020.
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