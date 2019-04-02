ولى العهد السعودى يرأس اجتماع مجلس الشئون السياسية والأمنية

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم بقصر العزيزية فى الخبر، اجتماع مجلس الشئون السياسية والأمنية. واستمع المجلس خلال الاجتماع، حسبما نقلت وكالة "واس"، إلى إيجاز سياسى وأمنى حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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