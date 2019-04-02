نائب وزير خارجية الكويت يتوجه لعمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الوزارية الخليجية

يضم الوفد الكويتى فى عضويته كلا من، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.
يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، أنشئت بموجب قرار من القمة الخليجية عام 2008، لمتابعة وضمان تنفيذ كافة قرارات العمل الخليجى المشترك.
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