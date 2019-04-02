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نائب وزير خارجية الكويت يتوجه لعمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الوزارية الخليجية

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توجه نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله صباح اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، لترؤس وفد بلاده فى الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية الخليجية، المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والمقرر عقده فى مسقط اليوم .

يضم الوفد الكويتى فى عضويته كلا من، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، أنشئت بموجب قرار من القمة الخليجية عام 2008، لمتابعة وضمان تنفيذ كافة قرارات العمل الخليجى المشترك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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